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Курс валют на выходные, 19-20 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 19 июля, и воскресенье, 21 июля. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро потерял 6 коп., а злотый – 1 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,86 (+5 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,45 (-6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,38 (-1 коп.)
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 21 июля . Официальный доллар ослаб по отношению к гривне.