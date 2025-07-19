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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 19-20 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на выходные – 19-20 июля. / © unian.net

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 19 июля, и воскресенье, 21 июля. В последний день недели доллар прибавил 5 коп. Евро потерял 6 коп., а злотый – 1 коп.

Об этом  говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,86 (+5 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 48,45 (-6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,38 (-1 коп.)

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 21 июля . Официальный доллар ослаб по отношению к гривне.

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