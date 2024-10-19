Курс валют на выходные, 19-20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил курс валют на выходные: субботу, 19 октября, и воскресенье, 20 октября. Перед выходными американский доллар прибавил в цене, а злотый и евро еще подешевели.
Об этом сообщили в Национальном банке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,23 (+1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,79 грн (-12 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,38 грн (-6 коп.)
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,10-41,60 грн
- "УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн
- "Ощадбанк" – 44,85-45,55 грн
- "ПУМБ" – 44,60-45,20 грн
- "УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 44,60-45,40 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн
- "Ощадбанк" – 9,90-10,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн
- "ПУМБ" – 10,10-10,50 грн
Как сообщалось, НБУ приступит к замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно их специально обменивать.
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