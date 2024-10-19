Курс валют на выходные, 19-20 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные: субботу, 19 октября, и воскресенье, 20 октября. Перед выходными американский доллар прибавил в цене, а злотый и евро еще подешевели.

Об этом сообщили в Национальном банке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,23 (+1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,79 грн (-12 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,38 грн (-6 коп.)

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,90-41,50 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10-41,60 грн

"УкрСиббанк" – 40,95-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95-41,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 44,50-45,50 грн

"Ощадбанк" – 44,85-45,55 грн

"ПУМБ" – 44,60-45,20 грн

"УкрСиббанк" – 44,40-45,30 грн

"Укрэксимбанк" – 44,60-45,40 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,36-10,52 грн

"Ощадбанк" – 9,90-10,60 грн

"Укрэксимбанк" – 10,25-10,55 грн

"ПУМБ" – 10,10-10,50 грн

Как сообщалось, НБУ приступит к замене банкнот номиналами 50 и 200 гривен старого образца. Гражданам не нужно их специально обменивать.

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