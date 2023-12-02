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Курс валют на выходные, 2-3 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные, 2-3 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на выходные – 2-3 декабря. / Фото: Associated Press

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 декабря, и воскресенье, 3 декабря. Стоимость доллара – 36,35 грн. Евро и лоты также остались на уровне пятницы.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,35 грн (-2 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,72 грн (-23 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9, 13 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн
  • "Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн
  • "ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,40 – 37,40 грн
  • "Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
  • "Ощадбанк" – 41,10 – 40,90 грн
  • "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
  • "Укрсиббанк" — 39,80-40,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,00 – 9,50 грн
  • "Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн
  • "ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

Как сообщалось, НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан. В частности, это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

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Дата публикации
Просмотры
433
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