Курс валют на выходные, 2-3 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 декабря, и воскресенье, 3 декабря. Стоимость доллара – 36,35 грн. Евро и лоты также остались на уровне пятницы.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,35 грн (-2 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,72 грн (-23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9, 13 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн

"Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн

"ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 37,40 грн

"Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Ощадбанк" – 41,10 – 40,90 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн

"Укрсиббанк" — 39,80-40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,00 – 9,50 грн

"Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн

"ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн

Как сообщалось, НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан. В частности, это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.

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