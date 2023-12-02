Курс валют на выходные, 2-3 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 декабря, и воскресенье, 3 декабря. Стоимость доллара – 36,35 грн. Евро и лоты также остались на уровне пятницы.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,35 грн (-2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,72 грн (-23 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9, 13 грн (-9 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 36,80 – 37,30 грн
- "Сбербанк" — 37,00 — 37,70 грн
- "ПУМБ" – 37,25 – 37,85 грн
- "Укрсиббанк" – 37,40 – 37,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,65 – 37,35 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 – 40,90 грн
- "ПУМБ" – 40,50 – 41,20 грн
- "Укрсиббанк" — 39,80-40,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00 – 40,80 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,00 – 9,50 грн
- "Ощадбанк" – 8,35-9,35 грн
- "ПУМБ" – 9,00 – 9,55 грн
Как сообщалось, НБУ снова смягчил валютные ограничения для бизнеса и граждан. В частности, это поможет минимизировать разницу между наличным и безналичным курсами.