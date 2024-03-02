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Курс валют на выходные, 2-3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 2-3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 2-3 марта. / Фото: УНИАН

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 марта и воскресенье, 3 марта. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 38,04 грн

Курс евро

  • 1 евро – 41,20 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,53 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн
  • "Сбербанк" — 38,05 — 38,60 грн
  • "ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,95 — 38,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,95 – 38,55 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
  • "Сбербанк" — 41,15 — 42,00 грн
  • "ПУМБ" – 41,20 – 41,80 грн
  • "УкрСиббанк" — 40,95 — 41,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,95 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 9,52 – 9,80 грн
  • "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
  • "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 4 марта. Отмечается, что доллар, евро и злотый подорожают.

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