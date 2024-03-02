Курс валют на выходные, 2-3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 марта и воскресенье, 3 марта. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 38,04 грн

Курс евро

1 евро – 41,20 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,53 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн

"Сбербанк" — 38,05 — 38,60 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн

"УкрСиббанк" — 37,95 — 38,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,95 – 38,55 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Сбербанк" — 41,15 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,20 – 41,80 грн

"УкрСиббанк" — 40,95 — 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,95 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 – 9,80 грн

"Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн

"ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн

"Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 4 марта. Отмечается, что доллар, евро и злотый подорожают.

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