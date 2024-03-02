Курс валют на выходные, 2-3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 марта и воскресенье, 3 марта. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,04 грн
Курс евро
- 1 евро – 41,20 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,53 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,00 – 38,60 грн
- "Сбербанк" — 38,05 — 38,60 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,50 грн
- "УкрСиббанк" — 37,95 — 38,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,95 – 38,55 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн
- "Сбербанк" — 41,15 — 42,00 грн
- "ПУМБ" – 41,20 – 41,80 грн
- "УкрСиббанк" — 40,95 — 41,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,95 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 – 9,80 грн
- "Сбербанк" — 9,25 — 9,80 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,35 – 9,75 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 4 марта. Отмечается, что доллар, евро и злотый подорожают.
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