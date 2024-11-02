В Киеве снова раздаются мощные взрывы

Дроны атакуют столицу.
Утром 2 ноября в Киеве во время воздушной тревоги снова раздались мощные взрывы.
Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.
В Киеве раздаются взрывы. Много взрывов", — подчеркивают наши корреспонденты.
Местные власти сообщили о работе ПВО.
"Продолжается угроза БПЛА для Киева! В городе работает ПВО", — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.
Как сообщалось, утром 2 ноября в Киеве снова раздавались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Работает противовоздушная оборона.
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