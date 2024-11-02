В Киеве снова раздаются мощные взрывы

Утром 2 ноября в Киеве во время воздушной тревоги снова раздались мощные взрывы.

Об этом сообщают корреспонденты ТСН.ua.

В Киеве раздаются взрывы. Много взрывов", — подчеркивают наши корреспонденты.

Местные власти сообщили о работе ПВО.

"Продолжается угроза БПЛА для Киева! В городе работает ПВО", — подчеркнул начальник КМВА Сергей Попко.

Как сообщалось, утром 2 ноября в Киеве снова раздавались взрывы. В столице объявили воздушную тревогу. Работает противовоздушная оборона.

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