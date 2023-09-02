Курс валют на выходные, 2-3 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 сентября и воскресенье, 3 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,76 и 8,89 соответственно.
Об этом сообщили в НБУ.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн.
Курс евро
- 1 евро – 39,76 грн.
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,89 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн
- "ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн
- "ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,90 – 9,28 грн
- "Сбербанк" — 8,65 — 9,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн
- "ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн
Напомним, в Украине выросла реальная зарплата впервые с начала вторжения. Так, по сравнению с июнем 2022 года (13957 грн), средняя зарплата выросла на 14,7%.