Курс валют на выходные, 2-3 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 2 сентября и воскресенье, 3 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 39,76 и 8,89 соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн.

Курс евро

1 евро – 39,76 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 8,89 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"ПУМБ" — 37,50 — 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

"ПУМБ" – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,90 – 9,28 грн

"Сбербанк" — 8,65 — 9,35 грн

"Укрэксимбанк" – 8,95 – 9,40 грн

"ПУМБ" – 8,90 – 9,40 грн

Напомним, в Украине выросла реальная зарплата впервые с начала вторжения. Так, по сравнению с июнем 2022 года (13957 грн), средняя зарплата выросла на 14,7%.

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