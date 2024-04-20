Курс валют на выходные, 20-21 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 апреля, и воскресенье, 21 апреля. Перед выходными доллар, евро и злотый прибавили в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — сейчас это пятница, 19 апреля.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,60 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,27 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,76 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,50-40,10 грн
- "ПУМБ" – 39,40-39,90 грн
- "УкрСиббанк" – 39,45-40,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн
- "ПУМБ" – 42,30-42,90 грн
- "УкрСиббанк" – 42,00-43,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,64-9,86 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50-9,80грн
Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 22 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара снова выросла и составит 39,78 грн.
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