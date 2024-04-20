Курс валют на выходные, 20-21 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 апреля, и воскресенье, 21 апреля. Перед выходными доллар, евро и злотый прибавили в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — сейчас это пятница, 19 апреля.

Курс доллара

1 доллар США – 39,60 грн

Курс евро

1 евро – 42,27 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,76 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,50-40,10 грн

"ПУМБ" – 39,40-39,90 грн

"УкрСиббанк" – 39,45-40,05 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,10-43,10 грн

"ПУМБ" – 42,30-42,90 грн

"УкрСиббанк" – 42,00-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,64-9,86 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,50-9,80грн

Напомним, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 22 апреля. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара снова выросла и составит 39,78 грн.

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