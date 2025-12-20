ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 20-21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 19 декабря.

Курсы валют.

НБУ установил курс валют на выходные – 20-21 декабря. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 20 декабря, и воскресенье, 21 декабря. В последний день недели доллар остался без изменений, евро потерял 3 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,33 (±0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,79 (+1 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс валют на 22 декабря. После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.

