Курс валют на выходные, 20-21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 20-21 декабря. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 20 декабря, и воскресенье, 21 декабря. В последний день недели доллар остался без изменений, евро потерял 3 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке

Курс доллара

1 доллар США - 42,33 (±0 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,59 (-3 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,79 (+1 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс валют на 22 декабря. После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.

