Курс валют на выходные, 20-21 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 19 декабря.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 20 декабря, и воскресенье, 21 декабря. В последний день недели доллар остался без изменений, евро потерял 3 коп., а польский злотый прибавил 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке
Курс доллара
1 доллар США - 42,33 (±0 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,59 (-3 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,79 (+1 коп.)
Напомним, Национальный банк установил курс валют на 22 декабря. После выходных гривна усилится по отношению к иностранной валюте.