Курс валют на выходные, 20-21 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость евро и злотого уменьшилась, а вот доллар – стабилен.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 мая и воскресенье, 21 мая. Курс доллара стабилен. Евро упало на 5 коп. Злотый упал в цене на 9 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,54 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,70 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн

"Сбербанк" — 37,00 — 37,90 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Райффайзен" — 37,10-37,60 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,95 грн

"Райффайзен" – 40,30 – 41,20 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,82 – 9,05 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, в "Укрэнерго" снова просят экономить свет в вечерние часы – то есть от 19 до 22 часов. Предлагают выключить несколько электроприборов в часы пик или использовать их днем или ночью. Мол, так мы помогаем снизить нагрузку на энергосистему,

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