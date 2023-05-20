Курс валют на выходные, 20-21 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Стоимость евро и злотого уменьшилась, а вот доллар – стабилен.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 мая и воскресенье, 21 мая. Курс доллара стабилен. Евро упало на 5 коп. Злотый упал в цене на 9 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,54 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,70 грн (-9 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн
- "Сбербанк" — 37,00 — 37,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн
- "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
- ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,95 грн
- "Райффайзен" – 40,30 – 41,20 грн
- ПУМБ – 40,25- 41,25 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,82 – 9,05 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, в "Укрэнерго" снова просят экономить свет в вечерние часы – то есть от 19 до 22 часов. Предлагают выключить несколько электроприборов в часы пик или использовать их днем или ночью. Мол, так мы помогаем снизить нагрузку на энергосистему,