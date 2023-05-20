Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на выходные, 20-21 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2248
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют на выходные, 20-21 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в Украине на выходные – 20-21 мая. / Фото: Национальный банк Украины

Стоимость евро и злотого уменьшилась, а вот доллар – стабилен.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 мая и воскресенье, 21 мая. Курс доллара стабилен. Евро упало на 5 коп. Злотый упал в цене на 9 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,54 грн (-5 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,70 грн (-9 коп.).

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 36,92 – 37,42 грн
  • "Сбербанк" — 37,00 — 37,90 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн
  • "Райффайзен" — 37,10-37,60 грн
  • ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,80 – 40,80 грн
  • "Сбербанк" — 40,00 — 40,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,95 грн
  • "Райффайзен" – 40,30 – 41,20 грн
  • ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "ПриватБанк" – 8,82 – 9,05 грн
  • "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
  • ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, в "Укрэнерго" снова просят экономить свет в вечерние часы – то есть от 19 до 22 часов. Предлагают выключить несколько электроприборов в часы пик или использовать их днем или ночью. Мол, так мы помогаем снизить нагрузку на энергосистему,

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2248
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация