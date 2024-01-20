Курс валют на выходные, 20-21 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар и евро подешевели. В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 20 января, и воскресенье, 21 января. Валюта подешевела на выходные.
Об этом сообщили в НБУ.
В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 19 января.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,70 грн (-19 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,01 грн (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,32 грн (-7 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,50 – 38,50 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 – 38,30 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,30 грн
- "Укрсиббанк" – 37,65 – 38,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,35 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 40,60 – 41,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,10 – 41,90 грн
- "ПУМБ" – 41,20 – 41,90 грн
- "Укрсиббанк" – 41,15 – 42,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
- "ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,15 – 9,50 грн
- "ПУМБ" — 9,20 — 9,60 грн
Как сообщалось, власти изменили правила выплаты компенсаций за уничтоженное жилье. Кабинет министров принял изменения в процедуру компенсации за поврежденное и уничтоженное войной жилье.
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