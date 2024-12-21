Курс валют на выходные, 21-22 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря. Перед выходными доллар прибавил 2 коп. Евро потеряло аж 38 коп. Стоимость злотого уменьшилась на 7 коп.

Об этом идет речь на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,92

Курс евро

1 евро – 43,57

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25.

Как сообщалось, в Украине запустили "Дія.Картку" для выплат от государства. Украинцам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат.

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