Курс валют на выходные, 21-22 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 20 декабря.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 декабря, и воскресенье, 22 декабря. Перед выходными доллар прибавил 2 коп. Евро потеряло аж 38 коп. Стоимость злотого уменьшилась на 7 коп.
Об этом идет речь на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,92
Курс евро
- 1 евро – 43,57
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,25.
Как сообщалось, в Украине запустили "Дія.Картку" для выплат от государства. Украинцам больше не придется выпускать каждый раз новые карты для получения помощи или других государственных выплат.
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