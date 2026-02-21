ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 21-22 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 20 февраля.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на 21–22 февраля. / © Getty Images

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 февраля, и воскресенье, 22 февраля. В последний день недели доллар потерял 3 коп. Евро снизилось в цене на 34 коп. Злотый свалился на 9 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,26 (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро — 50,91 (-34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,06 (-9 коп.)

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 23 февраля. В понедельник доллар прибавит всего 1 коп.

