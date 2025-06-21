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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 21-22 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходные гривна ослабла по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют по выходным 21-22 июня. / © Freepik

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 июня, и воскресенье, 22 июня. В последний день недели доллар прибавил 6 коп, евро потеряло 5 коп, злотый2 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанку.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,68

Курс евро

  • 1 евро - 47,85

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,18

Напомним, доллар остается самой популярной иностранной валютой в Украине — поэтому его часто подделывают, а фальшивые купюры не принимают ни банки, ни обменники. Как не попасть на фальшивые доллары в Украине - читайте в нашем материале.

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