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Курс валют на выходные, 21-22 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходные гривна ослабла по отношению к американскому доллару.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 июня, и воскресенье, 22 июня. В последний день недели доллар прибавил 6 коп, евро потеряло 5 коп, злотый – 2 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанку.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,68
Курс евро
1 евро - 47,85
Курс злотого
1 польский злотый - 11,18
Напомним, доллар остается самой популярной иностранной валютой в Украине — поэтому его часто подделывают, а фальшивые купюры не принимают ни банки, ни обменники. Как не попасть на фальшивые доллары в Украине - читайте в нашем материале.