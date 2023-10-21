Курс валют на выходные: 21-22 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 октября и воскресенье, 22 октября. Доллар, евро и злотый остаются на уровне пятницы. Ведь по выходным используют курсы предыдущего банковского дня.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,61 грн

Курс евро

1 евро – 38,65 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Сбербанк" — 37,50 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 38,00 грн

"ПУМБ" – 37,80 – 38,30 грн

"УкрСиббанк" — 37,40 — 37,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 39,55 – 40,55 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"ПУМБ" – 40,20 – 40,80 грн

"УкрСиббанк" — 39,45 — 40,35 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,50 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,20 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

"ПУМБ" – 8,60 – 9,10 грн

В обменниках доллар покупают в среднем по 38,50 грн. Продают по 38,80 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продается за 40,80 грн.

Напомним, финансист Сергей Кучерявый сообщил, что будет с гривной в ближайшее время на валютном рынке. По его словам, гривна в краткосрочной перспективе будет стабильной.

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