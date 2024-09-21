Курс валют на выходные, 21-22 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября. Доллар потерял в ценах и. Стоимость евро и злотого сильно подскочила.
Об этом сообщили в Национальном банке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,44
Курс евро
- 1 евро – 46,23
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,84
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
- "Ощадбанк" – 41,30-41,90 грн
- "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
- "УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,10-41,70 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
- "Ощадбанк" – 45,75-46,60 грн
- "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
- "УкрСиббанк" – 45,75-46,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,90-46,70 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,72-10,87
- "Ощадбанк" – 10,20-10,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
- "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 23 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 10 копеек и составляет 41,34 гривны.
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