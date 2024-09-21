Категория
Деньги
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют на выходные, 21-22 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 21-22 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 21-22 сентября. / Фото: Национальный банк Украины

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 21 сентября, и воскресенье, 22 сентября. Доллар потерял   в ценах и. Стоимость евро и злотого сильно подскочила.

Об этом сообщили в Национальном банке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,44

Курс евро

  • 1 евро – 46,23

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,84

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 41,05-41,65 грн
  • "Ощадбанк" – 41,30-41,90 грн
  • "ПУМБ" – 41,30-41,80 грн
  • "УкрСиббанк" – 41,15-41,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,10-41,70 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 45,60-46,60 грн
  • "Ощадбанк" – 45,75-46,60 грн
  • "ПУМБ" – 46,00-46,60 грн
  • "УкрСиббанк" – 45,75-46,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 45,90-46,70 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,72-10,87
  • "Ощадбанк" – 10,20-10,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,65-10,95 грн
  • "ПУМБ" – 10,40-10,90 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 23 сентября. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 10 копеек и составляет 41,34 гривны.

Читайте также:

Шаг вместо копейки! НБУ инициирует изменение названия украинских монет

Шаг вместо копейки! НБУ инициирует изменение названия украинских монет

Похожие темы:

Следующая публикация