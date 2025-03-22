Курс валют на выходные, 22-23 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Валюта подешевела.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 22 марта, и воскресенье, 23 марта. Перед выходными валюта подешевела: доллар потерял цене 3 коп., евро – 32 коп., а злотый – 11 коп.
Об этом сообщается на сайте украинского Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,54 (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 45,00 (-32 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,71 (-11 коп.)
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 24 марта.
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