Курс валют на выходные, 23-24 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 августа, и воскресенье, 24 августа. В последний день недели доллар потерял аж 16 коп, евро – 18 коп, а злотый – 5 коп.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,21
Курс евро
1 евро - 47,98
Курс злотого
1 польский злотый - 11,28
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 25 августа. После выходных гривна значительно усилится по отношению к евро и злотому.