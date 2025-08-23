ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 23-24 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют по выходным, 23-24 августа. / © Национальный банк Украины

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 августа, и воскресенье, 24 августа. В последний день недели доллар потерял аж 16 коп, евро – 18 коп, а злотый – 5 коп.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,21

Курс евро

  • 1 евро - 47,98

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,28

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 25 августа. После выходных гривна значительно усилится по отношению к евро и злотому.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie