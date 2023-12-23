Курс валют на выходные, 23-24 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 декабря, и воскресенье, 24 декабря. Стоимость доллара – 37,55 грн. Евро и злотый – тоже без изменений: стоят так же, как накануне.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 22 декабря.

Курс доллара

1 доллар США – 37,59 грн (+4 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,28 грн (+22 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,51 грн (+6 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,80 – 38,20 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,50 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,20 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,90 – 41,90 грн

"Сбербанк" — 41,30 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,20 – 41,90 грн

"Укрсиббанк" — 41,00 — 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 42,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,30 – 9,70 грн

"Сбербанк" — 8,95 — 9,65 грн

"ПУМБ" – 9,15 – 9,70 грн

"Райффайзен Банк" – 9,00 – 9,90 грн

Как сообщалось, курс валют в Украине: доллар пошел вверх. На наличном рынке валюты после колебаний четко определился восходящий тренд, гривна заметно подешевела.

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