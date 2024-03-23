Курс валют на выходные, 23-24 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 марта, и воскресенье, 24 марта. Стоимость доллара стремительно упала перед выходными, а евро и злотый – подорожали.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня. Сейчас это пятница, 22 марта.

Курс доллара

1 доллар США – 38,92 грн.

Курс евро

1 евро – 42,46 грн.

Курс злотого

1 польский злотый – 9,87 грн.

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,75 – 39,35 грн

"ПУМБ" – 38,70 – 39,20 грн

"УкрСиббанк" — 38,65 — 39,20 грн

"Укрэксимбанк" – 38,65 – 39,25 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,85 – 42,85 грн

"ПУМБ" – 42,00 – 42,60 грн

"УкрСиббанк" — 41,85 — 42,85 грн

"Укрэксимбанк" – 42,00 – 42,80 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,72 – 9,98 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,55 – 9,90 грн

Как сообщалось, НБУ установил официальный курс валют на понедельник, 25 марта. По сравнению с предыдущим банковским днем, 22 марта, доллар, евро и злотый подешевеют.

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