Курс валют на выходные, 23-24 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В эти выходные используют курсы пятницы, 22 ноября.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 ноября и воскресенье, 24 ноября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Тем временем евро потеряло 10 коп., а злотый – 3 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,28
Курс евро
- 1 евро – 43,46
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,00
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн
- "Ощадбанк" – 41,15-41,85 грн
- "ПУМБ" – 41,20-41,70 грн
- "УкрСиббанк" – 41,10-41,67 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн
- "Ощадбанк" – 43,35-44,25 грн
- "ПУМБ" – 43,50-44,10 грн
- "УкрСиббанк" – 43,05-44,05 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,03-10,18 грн
- "Ощадбанк" – 09,70-10,40 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Напомним, Нацбанк ввел новые валютные ограничения для бизнеса, в то же время регулятор ввел новые ограничения, хотя и совершил определенные уступки.
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