Курс валют на выходные, 23-24 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

В эти выходные используют курсы пятницы, 22 ноября.

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 ноября и воскресенье, 24 ноября. Перед выходными доллар прибавил 3 коп. Тем временем евро потеряло 10 коп., а злотый – 3 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня

Курс доллара

1 доллар США – 41,28

Курс евро

1 евро – 43,46

Курс злотого

1 польский злотый – 10,00

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 41,00-41,60 грн

"Ощадбанк" – 41,15-41,85 грн

"ПУМБ" – 41,20-41,70 грн

"УкрСиббанк" – 41,10-41,67 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 43,00-44,00 грн

"Ощадбанк" – 43,35-44,25 грн

"ПУМБ" – 43,50-44,10 грн

"УкрСиббанк" – 43,05-44,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,03-10,18 грн

"Ощадбанк" – 09,70-10,40 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, Нацбанк ввел новые валютные ограничения для бизнеса, в то же время регулятор ввел новые ограничения, хотя и совершил определенные уступки.

Читайте также: