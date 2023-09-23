Курс валют на выходные, 23-24 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 23 сентября и воскресенье, 24 сентября. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022-го. Евро и злотый остались на уровне предыдущего дня: 38,89 и 8,40 соответственно.

Об этом сообщили в НБУ.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,89 грн (-24 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,50 грн

"ПУМБ" – 38,00 – 38,75 грн

"Укрсиббанк" – 37,25 – 37,85 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,15 – 41,15 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,50 грн

"Укрсиббанк" – 39,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,36 – 8,76 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 9,05 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн

"ПУМБ" – 8,45 – 8,95 грн

Напомним, банкир Тарас Лесовой рассказал, что будет с курсом доллара в октябре. По его словам, в октябре наличный валютный рынок будет формироваться несколько важных факторов, однако по всем признакам курсовой коридор будет в достаточно привычных для последнего времени пределах.

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