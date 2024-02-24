Курс валют на выходные, 24-25 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 38,48 грн
Курс евро
- 1 евро – 41,72 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,66 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,20 – 38,80 грн
- "ПУМБ" – 38,25 – 38,75 грн
- "УкрСиббанк" — 38,30 — 38,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн
- "Сбербанк" — 41,35 — 42,20 грн
- "ПУМБ" – 41,45 – 41,05 грн
- "УкрСиббанк" — 41,20 — 42,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,52 – 9,87 грн
- "Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн
- "ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,80 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 26 февраля. В частности, доллар упал в цене на 13 копеек и составил 38,35 гривен.