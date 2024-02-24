Курс валют на выходные, 24-25 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля. Накануне, перед выходными, валюта подешевела в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 38,48 грн

Курс евро

1 евро – 41,72 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,66 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн

"Ощадбанк" – 38,20 – 38,80 грн

"ПУМБ" – 38,25 – 38,75 грн

"УкрСиббанк" — 38,30 — 38,80 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 – 38,80 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Сбербанк" — 41,35 — 42,20 грн

"ПУМБ" – 41,45 – 41,05 грн

"УкрСиббанк" — 41,20 — 42,20 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 42,20 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,52 – 9,87 грн

"Сбербанк" — 9,30 — 9,85 грн

"ПУМБ" – 9,50 – 9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,40 – 9,80 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 26 февраля. В частности, доллар упал в цене на 13 копеек и составил 38,35 гривен.

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