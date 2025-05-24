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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 24-25 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Перед выходными гривна ослабла по отношению к американскому доллару.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 24–25 мая. / © Associated Press

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 24 мая, и воскресенье, 25 мая. Доллар прибавил 6 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый остался без изменений.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,49 грн

Курс евро

  • 1 евро - 46,92 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,05 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 26 мая. После выходных гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.

Дата публикации
Количество просмотров
420
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