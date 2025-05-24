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Курс валют на выходные, 24-25 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Перед выходными гривна ослабла по отношению к американскому доллару.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 24 мая, и воскресенье, 25 мая. Доллар прибавил 6 коп. Евро потерял 1 коп. Злотый остался без изменений.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 грн
Курс евро
1 евро - 46,92 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 11,05 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 26 мая. После выходных гривна незначительно ослабла по отношению к доллару и евро.