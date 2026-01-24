- Дата публикации
Курс валют на выходные, 24-25 января: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 23 января.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 24 января, и воскресенье, 25 января. В последний день недели доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 14 коп. Зато польский злотый прибавил 2 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке
Курс доллара
1 доллар США - 43,16 грн
Курс евро
1 евро - 50,52 грн
Курс злотого
1 польский злотый - 12,00 грн
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 26 января . Доллар потерял 3 коп. Впрочем, по отношению к евро и злотому гривна ослабла.