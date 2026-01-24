ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 24-25 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 23 января.

Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на выходные – 24-25 января. / © Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 24 января, и воскресенье, 25 января. В последний день недели доллар потерял 1 коп. Евро снизился на 14 коп. Зато польский злотый прибавил 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке

Курс доллара

  • 1 доллар США - 43,16 грн

Курс евро

  • 1 евро - 50,52 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 12,00 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 26 января . Доллар потерял 3 коп. Впрочем, по отношению к евро и злотому гривна ослабла.

