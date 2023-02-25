Курс валют на выходные, 25-26 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 февраля и воскресенье, 26 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 18 коп. Злотый остался на уровне прошедшего дня.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 38,64 (-18 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,18 (0 коп.) Курс доллара в банках: Приватбанк" — 39,05 грн — 39,55 грн

"Ощадбанк" – 39,30 грн – 40,15 грн

"Укрэксимбанк" – 39,45 грн – 39,95 грн,

"Райффайзен" – 39,10 грн – 39,95 грн,

ПУМБ – 39,50 грн – 40,50 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 40,70 грн – 41,70 грн,

"Ощадбанк" – 41,30 грн – 42,10 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,55 грн – 42,25 грн,

Райффайзен — 41,70 грн — 42,40 грн,

ПУМБ – 42,00 грн – 43,00 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,15 грн – 8,90 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 9,10 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн,

"Укргазбанк" – 8,00 грн – 9,00 грн.

Напомним, странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Новый пакет санкции имеет свои особенности. В частности, более сильный контроль за экспортом технологий двойного использования.

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