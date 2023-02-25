Курс валют на выходные, 25-26 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не изменился – 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 февраля и воскресенье, 26 февраля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 18 коп. Злотый остался на уровне прошедшего дня.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, странам Европейского Союза удалось согласовать очередной, десятый пакет санкций против Российской Федерации из-за ее полномасштабного вторжения в Украину. Новый пакет санкции имеет свои особенности. В частности, более сильный контроль за экспортом технологий двойного использования.
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