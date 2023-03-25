Курс валют на выходные, 25-26 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 марта, и воскресенье, 26 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 56 коп. Злотый повысился на 11 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,30 (+56 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,38 (+11 коп.)
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн
- "Ощадбанк" – 38,1 грн – 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн
- "Райффайзен" – 38,15 грн – 38,70 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 40,10 грн – 41,10 грн
- "Ощадбанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00 грн – 41,70 грн
- "Райффайзен" – 40,80 грн – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Ощадбанк" – 8,35 грн – 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 грн – 9,10 грн
- "Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн
Напомним, сейчас гривна стабильна по отношению к доллару, но ослабевает евро, говорится в данных портала Министерства финансов. В частности, Нацбанк проводит более жесткую политику с тем, чтобы сблизить наличный и официальный курс.
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