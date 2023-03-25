Курс валют на выходные, 25-26 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 марта, и воскресенье, 26 марта. Курс доллара не изменился. Евро выросло на 56 коп. Злотый повысился на 11 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,30 (+56 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,38 (+11 коп.)

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 38,1 грн – 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн

"Райффайзен" – 38,15 грн – 38,70 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,10 грн – 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00 грн – 41,70 грн

"Райффайзен" – 40,80 грн – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 грн – 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн

Напомним, сейчас гривна стабильна по отношению к доллару, но ослабевает евро, говорится в данных портала Министерства финансов. В частности, Нацбанк проводит более жесткую политику с тем, чтобы сблизить наличный и официальный курс.

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