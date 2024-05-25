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Курс валют на выходные, 25-26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 25-26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 25-26 мая. / Фото: УНИАН

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 мая и воскресенье, 26 мая. Перед выходными доллар, евро и польский злотый одолевали в цене.

Об этом сообщили   в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 39,80 грн

Курс евро

  • 1 евро – 43,26 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,16 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн
  • "ПУМБ" – 39,80-40,30 грн
  • "УкрСиббанк" – 39,80-40,40 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,80-40,40 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн
  • "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
  • "УкрСиббанк" – 42,95-43,85 грн
  • "Укрэксимбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
  • "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
  • "Укрэксимбанк" – 10,00-10,30 грн
  • "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. Доллар, евро и злотый увеличатся в цене.

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