Курс валют на выходные, 25-26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 мая и воскресенье, 26 мая. Перед выходными доллар, евро и польский злотый одолевали в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,80 грн

Курс евро

1 евро – 43,26 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 10,16 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн

"ПУМБ" – 39,80-40,30 грн

"УкрСиббанк" – 39,80-40,40 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80-40,40 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн

"ПУМБ" – 43,10-43,70 грн

"УкрСиббанк" – 42,95-43,85 грн

"Укрэксимбанк" – 43,20-44,00 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн

"ПУМБ" – 9,80-10,30 грн

"Укрэксимбанк" – 10,00-10,30 грн

"Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн.

Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. Доллар, евро и злотый увеличатся в цене.

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