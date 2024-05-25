Курс валют на выходные, 25-26 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 мая и воскресенье, 26 мая. Перед выходными доллар, евро и польский злотый одолевали в цене.
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,80 грн
Курс евро
- 1 евро – 43,26 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,16 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,75-40,35 грн
- "ПУМБ" – 39,80-40,30 грн
- "УкрСиббанк" – 39,80-40,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,80-40,40 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,80-43,80 грн
- "ПУМБ" – 43,10-43,70 грн
- "УкрСиббанк" – 42,95-43,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 43,20-44,00 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,00-10,19 грн
- "ПУМБ" – 9,80-10,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,00-10,30 грн
- "Райффайзен Банк" – 9,40-10,40 грн.
Напомним, Нацбанк установил официальный курс валют на понедельник, 27 мая. Доллар, евро и злотый увеличатся в цене.