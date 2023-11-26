Курс валют на выходные, 25-26 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют по выходным: 25-26 ноября. Стоимость доллара не изменилась – 36,01 грн. Евро и лоты также остались на уровне пятницы.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,01 грн (-5 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,27 грн (-6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,99 грн (-2 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 37,80 грн

"ПУМБ" – 37,20 – 37,80 грн

"Укрсиббанк" – 37,05 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,15 – 37,75 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Ощадбанк" – 40,30 – 41,10 грн

"ПУМБ" – 40,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 40,00 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,55 – 41,25 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 8,945-9,50 грн

"Сбербанк" — 8,25 — 9,25 грн

"ПУМБ" – 8,95 – 9,50 грн

"Райффайзен Банк" – 8,80 – 9,40 грн

Как сообщалось, зарплаты украинцам перечислят. В бюджете на 2024 год правительство предусмотрело, что украинские работники в среднем будут получать 21 809 грн.

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