Курс валют на выходные, 25-26 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 января, и воскресенье, 26 января. Перед выходными доллар потерял 6 коп., евро – 20 коп., а злотый – остался без изменений.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,97 (-6 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 43,67 (-20 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,37 (0 коп.)
Напомним, НБУ установил курс валют на 27 января. После выходных стоимость доллара снизится. Стоимость евро и злотого увеличится.
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