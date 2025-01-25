Курс валют на выходные, 25-26 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Гривна укрепилась по отношению к иностранной валюте.

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 25 января, и воскресенье, 26 января. Перед выходными доллар потерял 6 коп., евро – 20 коп., а злотый – остался без изменений.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,97 (-6 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,67 (-20 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,37 (0 коп.)

Напомним, НБУ установил курс валют на 27 января. После выходных стоимость доллара снизится. Стоимость евро и злотого увеличится.

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