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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 26-27 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего банковского дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют по выходным 26-27 апреля. / © Национальный банк Украины

Национальный банк Украины установил курс валют на выходные: субботу, 26 апреля, и воскресенье, 27 апреля. Перед выходными доллар прибавил 1 коп., злотый – 2 коп. Тем временем евро подешевело на 13 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,68 (+1 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,41 (-13 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,09 (+2 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 28 апреля.

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