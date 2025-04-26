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Курс валют на выходные, 26-27 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый
В выходные используют курсы предыдущего банковского дня.
Национальный банк Украины установил курс валют на выходные: субботу, 26 апреля, и воскресенье, 27 апреля. Перед выходными доллар прибавил 1 коп., злотый – 2 коп. Тем временем евро подешевело на 13 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ .
Курс доллара
1 доллар США - 41,68 (+1 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,41 (-13 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,09 (+2 коп.)
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 28 апреля.