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Курс валют на выходные, 26-27 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 26 июля, и воскресенье, 27 июля. В последний день недели доллар прибавил 1 коп., евро взлетело еще на 12 коп., злотый - на 3 коп.
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,77
Курс евро
1 евро - 49,10
Курс злотого
1 польский злотый - 11,53
Напомним, в Нацбанке сообщили, что будет с ценами на бензин до конца года. В конце прошлого месяца в Украине выросли розничная стоимость бензина и дизеля. Прыжок цен был вызван двумя исчерпаемыми факторами.