Курс валют на выходные, 26-27 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 26-27 июля. / © Associated Press

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Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 26 июля, и воскресенье, 27 июля. В последний день недели доллар прибавил 1 коп., евро взлетело еще на 12 коп., злотый - на 3 коп.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США - 41,77

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Курс евро

1 евро - 49,10

Курс злотого

1 польский злотый - 11,53

Напомним, в Нацбанке сообщили, что будет с ценами на бензин до конца года. В конце прошлого месяца в Украине выросли розничная стоимость бензина и дизеля. Прыжок цен был вызван двумя исчерпаемыми факторами.

Дата публикации 21:48, 04.07.25 Количество просмотров 5 Это же безумие! Евро уже 50! Что будет дальше с валютой и гривной?