Курс валют на выходные, 26-27 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 26 октября, и воскресенье, 27 октября. Стоимость доллара уменьшилась , а вот евро и злотый прибавили в цене перед выходными.

Об этом сообщают на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

доллар США – 41,26 (-1 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,54 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,25 грн (+2 коп.)

Как сообщалось, объем наличных денег в Украине сократился. На каждого украинца приходится 63 банкноты. Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн.

Читайте также:

Как работает двухставочный тариф на отопление и как это отразится на ваших платежках?