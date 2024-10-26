Курс валют на выходные, 26-27 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 26 октября, и воскресенье, 27 октября. Стоимость доллара уменьшилась , а вот евро и злотый прибавили в цене перед выходными.
Об этом сообщают на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- доллар США – 41,26 (-1 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,54 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,25 грн (+2 коп.)
Как сообщалось, объем наличных денег в Украине сократился. На каждого украинца приходится 63 банкноты. Меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 50 грн, а монет – номиналом 10 грн.
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