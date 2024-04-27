Курс валют на выходные, 27-28 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 апреля и воскресенье, 28 апреля. Перед выходными валюта прибавила в цене: доллар (+20 коп.), евро (+34 коп.) и злотый (+9 коп.).

Об этом сообщили в НБУ.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 39,67 грн

Курс евро

1 евро – 42,52 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,85 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн

"ПУМБ" – 39,50-39,99 грн

"УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн

"Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн

"ПУМБ" – 42,90-43,00 грн

"УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн

"Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн

"ПУМБ" – 9,40-9,90 грн

"Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн

Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 29 апреля. В понедельник доллар, евро и злотый подешевеют.

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