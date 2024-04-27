Курс валют на выходные, 27-28 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 апреля и воскресенье, 28 апреля. Перед выходными валюта прибавила в цене: доллар (+20 коп.), евро (+34 коп.) и злотый (+9 коп.).
Об этом сообщили в НБУ.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 39,67 грн
Курс евро
- 1 евро – 42,52 грн
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,85 грн
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 39,35-39,95 грн
- "ПУМБ" – 39,50-39,99 грн
- "УкрСиббанк" – 39,35-39,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 39,35-39,95 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "ПУМБ" – 42,90-43,00 грн
- "УкрСиббанк" – 42,10-43,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,30-43,10 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 9,70-9,92 грн
- "ПУМБ" – 9,40-9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,65-9,95 грн
Как сообщалось, Нацбанк установил курс валют на 29 апреля. В понедельник доллар, евро и злотый подешевеют.
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