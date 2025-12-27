Курс валют на выходные, 27-28 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 27-28 декабря. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря. В последний день недели доллар потерял аж 22 коп., евро – 26 коп., а польский злотый уменьшился на 10 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке

Курс доллара

1 доллар США - 41,93 (-22 коп.)

Курс евро

1 евро - 49,42 (-26 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,69 (-10 коп.)

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 29 декабря. После выходных валюта значительно прибавит в стоимости.