Курс валют на выходные, 27-28 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 26 декабря.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 27 декабря, и воскресенье, 28 декабря. В последний день недели доллар потерял аж 22 коп., евро – 26 коп., а польский злотый уменьшился на 10 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке
Курс доллара
1 доллар США - 41,93 (-22 коп.)
Курс евро
1 евро - 49,42 (-26 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,69 (-10 коп.)
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 29 декабря. После выходных валюта значительно прибавит в стоимости.