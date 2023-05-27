Курс валют на выходные, 27-28 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 мая и воскресенье, 28 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 17 коп, а злотый – на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,24 грн (-17 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,70 грн (-6 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,95 – 37,45 грн

"Ощадбанк" – 36,90 – 37,85 грн

"Укрэксимбанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Райффайзен" – 37,10-37,55 грн

ПУМБ – 37,00 – 37,75 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 39,70 – 40,70 грн

"Ощадбанк" – 39,80 – 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,35 – 40,85 грн

"Райффайзен" – 40,30 – 41,00 грн

ПУМБ – 40,25- 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,10 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, глава Ассоциации украинских банков Андрей Дубас говорит, что Нацбанк предлагает украинцам привлекательные процентные ставки по депозитам в гривне, а также может ослабить некоторые валютные ограничения. Эксперт советует держать деньги в гривне на депозитном счете.

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