Курс валют на выходные, 27-28 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил курс валют на выходные – 27-28 сентября.

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 сентября, и воскресенье, 28 сентября. В последний день недели доллар прибавил 8 коп. Евро увеличился на 6 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщили в Нацбанке.

Курс доллара

1 доллар США - 41,49 (+8 коп.)

Курс евро

1 евро - 48,71 (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый - 11,42 (+2 коп.)

Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 29 сентября. После выходных иностранная валюта сильно потеряет цену. В частности, евро – 31 копейку.

