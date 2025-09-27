- Дата публикации
Деньги
43
1 мин
Курс валют на выходные, 27-28 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 сентября, и воскресенье, 28 сентября. В последний день недели доллар прибавил 8 коп. Евро увеличился на 6 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщили в Нацбанке.
Курс доллара
1 доллар США - 41,49 (+8 коп.)
Курс евро
1 евро - 48,71 (+6 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,42 (+2 коп.)
Напомним, НБУ установил курс валют на понедельник, 29 сентября. После выходных иностранная валюта сильно потеряет цену. В частности, евро – 31 копейку.