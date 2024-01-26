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Курс валют на выходные, 27-28 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют на выходные, 27-28 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные 27-28 января. / Фото: УНИАН

Доллар и евро подешевели. В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 27 января, и воскресенье, 28 января. Иностранная валюта подешевела на выходные.

Об этом сообщили в НБУ.

В выходные и праздничные дни используют курсы предыдущего рабочего дня: сейчас – пятница, 26 января.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,58 грн

Курс евро

  • 1 евро – 40,91 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,34 грн

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,60 – 38,20 грн
  • "Ощадбанк" – 37,60 – 38,20 грн
  • "ПУМБ" – 37,60 – 38,20 грн
  • "Укрсиббанк" – 37,50 – 38,20 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,25 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 40,95 – 41,95 грн
  • "Ощадбанк" – 40,90 – 41,85 грн
  • "ПУМБ" – 41,10 – 41,80 грн
  • "Укрсиббанк" – 40,75 – 41,75 грн
  • "Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,90 грн

Курс злотого в банках

  • "Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн
  • "ПУМБ" – 9,20 – 9,60 грн
  • "Укрэксимбанк" – 9,10 – 9,45 грн
  • "ПУМБ" — 9,20 — 9,60 грн

Как сообщалось, в НБУ сделали прогноз по ВВП. По прогнозам Нацбанка Украины, несмотря на войну, экономический рост будет продолжаться, и реальный ВВП в 2024 году вырастет на 3,6%.

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