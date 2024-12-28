Курс валют на выходные, 28-29 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 декабря, и воскресенье, 29 декабря. Перед выходными курс доллара к гривне упал на 2 коп. евро остался без изменений, а злотый вырос на 3 коп.

Об этом сообщили на сайте регулятора.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,84

Курс евро

1 евро – 43,51

Курс злотого

1 польский злотый – 10,20

Напомним, директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил, может ли в 2025-м доллар вырасти до 46-47 грн. По его словам, рост курса доллара – здоровый процесс для экономики Украины, который поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.

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