Курс валют на выходные, 28-29 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня — пятницы, 27 декабря.
Национальный банк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 декабря, и воскресенье, 29 декабря. Перед выходными курс доллара к гривне упал на 2 коп. евро остался без изменений, а злотый вырос на 3 коп.
Об этом сообщили на сайте регулятора.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,84
Курс евро
- 1 евро – 43,51
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,20
Напомним, директор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала оценил, может ли в 2025-м доллар вырасти до 46-47 грн. По его словам, рост курса доллара – здоровый процесс для экономики Украины, который поможет товаропроизводителям сохранить конкурентоспособность.