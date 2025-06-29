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Курс валют на выходные, 28-29 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня. В последний день недели доллар потерял 8 копеек. Тем временем евро взлетело на 31 коп, злотый – 8 коп.
Об этом сообщается на сайте Нацбанка.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
1 доллар США - 41,58
Курс евро
1 евро - 48,63
Курс злотого
1 польский злотый - 11,45
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 июня . После выходных гривна значительно ослабится по отношению к иностранной валюте.