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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 28-29 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курс валют

НБУ установил курс валют на выходные – 28-29 июня. / © Freepik

Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня. В последний день недели доллар потерял 8 копеек. Тем временем евро взлетело на 31 коп, злотый8 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,58

Курс евро

  • 1 евро - 48,63

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,45

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 июня . После выходных гривна значительно ослабится по отношению к иностранной валюте.

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