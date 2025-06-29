Курс валют на выходные, 28-29 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на выходные – 28-29 июня. / © Freepik

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Нацбанк установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 июня, и воскресенье, 29 июня. В последний день недели доллар потерял 8 копеек. Тем временем евро взлетело на 31 коп, злотый – 8 коп.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

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Курс доллара

1 доллар США - 41,58

Курс евро

1 евро - 48,63

Курс злотого

1 польский злотый - 11,45

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 30 июня . После выходных гривна значительно ослабится по отношению к иностранной валюте.

Дата публикации 23:45, 23.05.25 Количество просмотров 4029 Не спешите менять доллары! В Нацбанке предупреждают украинцев!