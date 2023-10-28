Курс валют на выходные, 28-29 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар, евро и злотый подешевели
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 октября и воскресенье, 29 октября. Стоимость доллара – 36,50 грн – это на 4 коп. меньше, чем вчера. Евро упал на 15 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,50 грн (-3 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 38,46 грн (-15 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,60 грн (-1 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн
- "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
- "УкрСиббанк" — 37,25 — 37,80 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
- "Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн
- "ПУМБ" – 40,05 – 40,85 грн
- "УкрСиббанк" — 39,25 — 40,15 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн
- "Сбербанк" — 8,75 — 9,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75-9,15 грн
- "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.
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