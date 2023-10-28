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Курс валют на выходные, 28-29 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют на выходные, 28-29 октября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на выходные – 28-29 октября. / Фото: Национальный банк Украины

Доллар, евро и злотый подешевели

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 октября и воскресенье, 29 октября. Стоимость доллара – 36,50 грн – это на 4 коп. меньше, чем вчера. Евро упал на 15 коп. Злотый уменьшился на 1 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,50 грн (-3 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,46 грн (-15 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,60 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках

  • "ПриватБанк" – 37,10 – 37,70 грн
  • "Ощадбанк" – 37,50 – 38,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн
  • "ПУМБ" – 37,70 – 38,20 грн
  • "УкрСиббанк" — 37,25 — 37,80 грн

Курс евро в банках

  • "ПриватБанк" – 39,40 – 40,40 грн
  • "Сбербанк" — 39,85 — 40,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,05 – 40,85 грн
  • "ПУМБ" – 40,05 – 40,85 грн
  • "УкрСиббанк" — 39,25 — 40,15 грн

Курс злотого в банках

  • "ПриватБанк" – 8,55 – 9,10 грн
  • "Сбербанк" — 8,75 — 9,15 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,75-9,15 грн
  • "ПУМБ" – 8,50 – 9,00 грн

Напомним, в Украине банки могут изменить курс доллара, впрочем, только при покупке. В обменниках курсовой коридор будет находиться в пределах от 37,4 до 38,3 грн.

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Дата публикации
Просмотры
701
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