Курс валют на выходные, 28-29 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 сентября, и воскресенье, 29 сентября. Доллар потерял в цене 6 коп, евро – 24 коп, а злотый – 8 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,20
Курс евро
- 1 евро – 45,95
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,75
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн
- "Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн
- "ПУМБ" – 41,00-41,50 грн
- "УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн
- "Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн
- "ПУМБ" – 45,70-46,30 грн
- "УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 45,65-46,45 грн
Курс злотого в банках
- "ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн
- "Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн
- "ПУМБ" – 10,30-10,80 грн
Напомним, Нацбанк установил курс валют на 30 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 4 коп. и составит 41,16 грн.
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