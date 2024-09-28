Курс валют на выходные, 28-29 сентября: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 28 сентября, и воскресенье, 29 сентября. Доллар потерял в цене 6 коп, евро – 24 коп, а злотый – 8 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара

1 доллар США – 41,20

Курс евро

1 евро – 45,95

Курс злотого

1 польский злотый – 10,75

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 40,85-41,45 грн

"Ощадбанк" – 41,05-41,60 грн

"ПУМБ" – 41,00-41,50 грн

"УкрСиббанк" – 40,90-41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,50 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 45,40-46,40 грн

"Ощадбанк" – 45,60-46,60 грн

"ПУМБ" – 45,70-46,30 грн

"УкрСиббанк" – 45,65-46,55 грн

"Укрэксимбанк" – 45,65-46,45 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 10,73-10,89 грн

"Укрэксимбанк" – 10,70-11,00 грн

"ПУМБ" – 10,30-10,80 грн

Напомним, Нацбанк установил курс валют на 30 сентября. По сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США упала на 4 коп. и составит 41,16 грн.

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