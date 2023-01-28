Курс валют на выходные, 28-29 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

За сутки курсы доллара и злотого не изменились.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные, 28-29 января и понедельник, 30 января. За сутки курс доллара и злотого не изменились. Евро упал в цене десять копеек.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,74 (-10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,44 (0 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,72 грн., а продают за 40,12 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" — 39,80 грн — 40,30 грн

"Ощадбанк" – 40,25 грн – 40,85 грн

"Укрэксимбанк" – 40,20 грн – 40,70 грн,

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,50 грн,

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,30 грн – 43,30 грн,

"Ощадбанк" – 42,50 грн – 43,60 грн,

"Укрэксимбанк" – 43,05 грн – 43,85 грн,

Райффайзен — 43,00 грн — 43,70 грн,

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 9,10 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,25 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, 26 января состоялось первое заседание Наблюдательного совета межведомственной Координационной Платформы доноров, или так называемый "финансовый или экономический Рамштайн". Во время встречи украинская сторона указала на 4 приоритетные сферы для восстановления страны и сообщила, что на срочные ремонтные работы по предварительной оценке нужно 5,7 млрд долл., а на проекты — 17 млрд долл.

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