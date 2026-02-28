- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 28 февраля – 1 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 27 февраля.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 28 февраля, и воскресенье, 1 марта. В последний день недели доллар потерял 4 коп. Евро преодолевало 6 коп. Злотый повысился на 1 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США — 43,20 грн
Курс евро
1 евро — 51,02 грн
Курс злотого
1 польский злотый — 12,08 грн
Как сообщалось, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 2 марта. В начале марта валюта ощутимо подешевеет.