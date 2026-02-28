ТСН в социальных сетях

Курс валют на выходные, 28 февраля – 1 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 27 февраля.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 28 февраля и 1 марта. / © Государственная фискальная служба Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 28 февраля, и воскресенье, 1 марта. В последний день недели доллар потерял 4 коп. Евро преодолевало 6 коп. Злотый повысился на 1 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США — 43,20 грн

Курс евро

  • 1 евро — 51,02 грн

Курс злотого

  • 1 польский злотый — 12,08 грн

Как сообщалось, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 2 марта. В начале марта валюта ощутимо подешевеет.

