Курс валют на выходные, 29-30 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 апреля и воскресенье, 30 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 коп. Злотый вырос менее чем на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,34 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,79 (+1 коп.).

Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,22 – 37,72 грн

"Ощадбанк" – 37,45-38,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 37,99 грн

"Райффайзен" – 37,40-38,10 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн

"Райффайзен" – 41,10 – 41,90 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8, 40-9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Алексей Кущ заявил, что не видит причин для того, чтобы в Украине произошло резкое падение национальной валюты. По словам эксперта, курс доллара в Украине в ближайшее время может вырасти не более чем на 10%, и никак не достигнет отметок 46 или 50 гривен за доллар.

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