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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
427
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 29-30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Накануне выходных украинская гривна укрепилась.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Доллар.

Курс валют на выходные – 29-30 марта. / © pixabay.com

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 марта, и воскресенье, 30 марта. Перед выходными вся валюта подешевела на 8 копеек.

Об этом сообщили в НБУ .

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,48 (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,74 (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,65 (-8 коп.)

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 31 марта.

Дата публикации
Количество просмотров
427
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