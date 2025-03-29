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Курс валют на выходные, 29-30 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый
Накануне выходных украинская гривна укрепилась.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 марта, и воскресенье, 30 марта. Перед выходными вся валюта подешевела на 8 копеек.
Об этом сообщили в НБУ .
Курс доллара
1 доллар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,65 (-8 коп.)
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 31 марта.