Курс валют на выходные, 29-30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 29-30 ноября. / © Государственная фискальная служба Украины

Реклама

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября. В последний день недели доллар снизился на 10 коп. Евро – потеряло 7 коп. Злотый – опустился на 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 42,19

Курс евро

1 евро - 48,87

Курс злотого

1 польский злотый - 11,54

Напомним, Национальный банк установил курс валют на 1 декабря. После выходных доллар и евро вырастут в цене. Гривна снова ослабит по отношению к валюте.

Реклама