- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 1215
- Время на прочтение
- 1 мин
Курс валют на выходные, 29-30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 28 ноября.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября. В последний день недели доллар снизился на 10 коп. Евро – потеряло 7 коп. Злотый – опустился на 2 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,19
Курс евро
1 евро - 48,87
Курс злотого
1 польский злотый - 11,54
Напомним, Национальный банк установил курс валют на 1 декабря. После выходных доллар и евро вырастут в цене. Гривна снова ослабит по отношению к валюте.