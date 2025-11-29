ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
1215
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на выходные, 29-30 ноября: сколько стоят доллар, евро и злотый

На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 28 ноября.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Нацбанк установил курс валют на выходные – 29-30 ноября. / © Государственная фискальная служба Украины

НБУ установил официальный курс валют на выходные: субботу, 29 ноября, и воскресенье, 30 ноября. В последний день недели доллар снизился на 10 коп. Евро – потеряло 7 коп. Злотый – опустился на 2 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 42,19

Курс евро

  • 1 евро - 48,87

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,54

Напомним, Национальный банк установил курс валют на 1 декабря. После выходных доллар и евро вырастут в цене. Гривна снова ослабит по отношению к валюте.

Дата публикации
Количество просмотров
1215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie