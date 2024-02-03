Курс валют на выходные, 3-4 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 3 февраля и воскресенье, 4 февраля. Курс доллара подорожал. Евро и злотый снизились в цене.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,60 грн

Курс евро

1 евро – 40,66 грн

Курс злотого

1 польский злотый – 9,37 грн

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,45 – 38,05 грн

"Сбербанк" — 37,65 — 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,60 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,55 – 38,12 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,15 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 40,75 – 41,75 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,60 грн

"ПУМБ" – 41,10 – 41,70 грн

"Укрсиббанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 49,90 – 41,70 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,33 – 9,71 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,60 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,70 грн

"Укрэксимбанк" – 9,30 – 9,70 грн

Напомним, НБУ установил курс валют на 5 февраля. Доллар, евро и злотый заметно поднимутся в цене.

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