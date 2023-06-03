Курс валют на выходные, 3-4 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

В выходные используют курсы предыдущего рабочего дня – пятницы, 2 июня.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 3 июня и воскресенье, 4 июня. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, в выходные и праздничные дни расчетов можно использовать курсы предыдущего рабочего дня.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,15 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,61 грн (+1 коп.).
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,24 грн (-17 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,70 грн (-6 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 36,82 – 37,32 грн
- "Сбербанк" — 36,75 — 37,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 36,85 – 37,75 грн
- "Райффайзен" — 36,90-37,45 грн
- ПУМБ – 37,00- 37,75 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,35 – 40,35 грн
- "Ощадбанк" – 39,60 – 40,55 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,00-40,80 грн
- "Райффайзен" – 39,80 – 40,45 грн
- ПУМБ – 39,75 – 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,60 – 8,80 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,65 – 9,05 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9,00 грн
Напомним, повышение тарифов на свет было самой большой коммунальной интригой сезона. Этого боялись и ждали, решение оттягивали, как могли. И наконец Кабмин постановил – с 1 июня за один киловатт электроэнергии будем платить 2 гривны 64 копейки.