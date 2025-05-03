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Курс валют на выходные, 3-4 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый
Американский доллар продолжает расти в цене.
Национальный банк Украины установил курс валют на выходные: субботу, 3 мая, и воскресенье, 4 мая. Перед выходными доллар прибавил 12 коп.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,59 (+12 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,08 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,00 (-3 коп.)
Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 5 мая. Гривна значительно ослабла по отношению к иностранной валюте.