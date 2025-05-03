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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на выходные, 3-4 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Американский доллар продолжает расти в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

Курс валют на выходные – 3-4 мая. / © УНИАН

Национальный банк Украины установил курс валют на выходные: субботу, 3 мая, и воскресенье, 4 мая. Перед выходными доллар прибавил 12 коп.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,59 (+12 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,08 (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,00 (-3 коп.)

Напомним, Нацбанк установил курс валют на понедельник, 5 мая. Гривна значительно ослабла по отношению к иностранной валюте.

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