Курс валют на выходные, 3-4 января: сколько стоят доллар, евро и злотый
На выходных используют курсы предыдущего рабочего дня. Пока это пятница, 2 января.
НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар потерял 18 коп., евро – 24 коп., а польский злотый уменьшился на 9 коп.
Об этом сообщили в Национальном банке.
Курс доллара
1 доллар США - 42,17
Курс евро
1 евро - 49,54
Курс злотого
1 польский злотый - 11,70
Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 5 января. После выходных иностранная валюта вырастет в цене. В частности, доллар прибавит 12 копеек.