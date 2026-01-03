Курс валют на выходные, 3-4 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Нацбанк установил курс валют на выходные – 3-4 января. / © УНИАН

НБУ установил официальный курс валют на выходные: суббота, 3 января, и воскресенье, 4 января. В последний день недели доллар потерял 18 коп., евро – 24 коп., а польский злотый уменьшился на 9 коп.

Об этом сообщили в Национальном банке.

Курс доллара

1 доллар США - 42,17

Курс евро

1 евро - 49,54

Курс злотого

1 польский злотый - 11,70

Напомним, Национальный банк установил курс валют на понедельник, 5 января. После выходных иностранная валюта вырастет в цене. В частности, доллар прибавит 12 копеек.

